Reggina: è morto Enzo Ferrari, l’ex allenatore amaranto aveva 83 anni

StrettoWeb

E’ morto mister Enzo Ferrari. L’allenatore dell’Udinese di Zico e della Reggina in Serie C, è deceduto all’età di 83 anni. Ebbe una lunga carriera di allenatore: nell’annata 1980-1981 subentra a campionato in corso sulla panchina dell’Udinese e nelle altre tre stagioni in bianconero ebbe modo di allenare giocatori come Franco Causio, Edinho e Zico. Ferrari fece una esperienza nella Liga spagnola, allenando il Real Saragozza nel 1984-1985. Successivamente allenò per tre anni la Triestina. Nel 1988 fu allenatore all’Avellino. Nel 1989 allena il Padova, in Serie B. Nella stagione 1990-1991 divenne l’allenatore del Palermo. Allenò la Reggina nel biennio 1992-1994 e la Reggiana nella Serie A 1994-1995. Le ultime esperienze da allenatore sono in Serie C1, con Alessandria, Juve Stabia, Ascoli e Arezzo.

Il ricordo delle Leggende Amaranto

“Ci ha lasciati Enzo Ferrari, allenatore della Reggina a metà anni ‘90. La sconfitta della Reggina nei playoff di Serie C nel 1993-94 fece cambiare il regolamento che, allora, non prevedeva il passaggio del turno a parità di gol realizzati. A lui tutto lo stadio chiedeva di inserire in campo Ragagnin, arrivato in prestito dalla Juve. Una brava persona“, è quanto c’è scritto nella pagina facebook ufficiale delle Leggende Amaranto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.