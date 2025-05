Reggina, il messaggio di Urso: arrivederci o addio? “Mi hai fatto tornare a piangere”

StrettoWeb

Un altro messaggio social da parte di un calciatore della Reggina, dopo i diversi saluti della scorsa settimana. Questa volta è il momento di Francesco Urso. “Cara Reggio, devi sapere che non sono molto bravo con i saluti, che si tratti di un arrivederci o di un addio… ma non posso esimermi. Chi mi conosce bene sa che, dietro questa maschera da impassibile e apatico, si nasconde in realtà un animo romantico e sentimentale. Quindi, tra una lacrima e l’altra, mentre faccio le valigie e saluto casa, proverò ad esprimervi tutta la mia gratitudine e il mio amore”, si legge.

“Grazie per avermi fatto conoscere la Reggina. Ho condiviso un’annata incredibile con un gruppo di uomini veri, che ha saputo rialzarsi ad ogni caduta e supportarsi a vicenda in ogni occasione, dentro e fuori dal campo. Grazie per avermi fatto conoscere lo stadio Granillo e i suoi fantastici tifosi, che mi hanno trasmesso l’attaccamento unico a questa storica maglia amaranto, che ho indossato con grande fierezza e senso di responsabilità. Grazie per averci incoraggiato dal primo all’ultimo secondo. Un immenso grazie a tutte le persone eccezionali che lavorano dietro le quinte: senza di voi nulla sarebbe stato possibile, e vi sarò per sempre grato”.

“Cara Reggio, volevo anche ringraziarti perché, nella gioia e nel dolore, mi hai fatto tornare a piangere ed emozionarmi – anche in questo caso sia dentro che fuori dal campo – tirando fuori una parte di me che si nascondeva da un po’ e che non si può mostrare a chiunque. Spero, nel mio piccolo, di avervi lasciato il ricordo di un ragazzo vero, autentico, che con i suoi mille difetti ha cercato di trasmettere leggerezza, buon umore e allegria a ogni persona che ha incrociato il suo cammino. Con la speranza che sia solo un arrivederci… Sempre forza Reggina. Il vostro Ciccio Urso 10. Vi voglio bene, vi porterò nel cuore”, conclude.