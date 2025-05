Reggina, Falcomatà si esalta per il playoff di Serie D: “Reggio Calabria vuole vincere”

StrettoWeb

“Reggio Calabria vuole vincere, vincere, vincereee. Reggio Calabria ha vinto i playoff! Questi ragazzi e soprattutto questo pubblico meritano la promozione! Vai Reggina, vai Reggio”. E’ euforico, Giuseppe Falcomatà. Fa festa per la vittoria di un playoff, in Serie D, che al momento non dà alcuna garanzia. Un sindaco di una città di Serie D, anzi gestita da lui come fosse una città di Serie D, d’altronde non può non esultare per la vittoria di un playoff di Serie D. Un anno fa diceva che Reggio non può vivacchiare in Serie D, ma oggi esulta sapendo del rischio di un altro anno di D. Mah…