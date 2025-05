Reggina, Bonacchi festeggia col Siracusa e risponde a chi lo ha definito “scarto”: la frecciata a Ballarino

StrettoWeb

Christian Bonacchi si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il difensore del Siracusa si è affidato ai social per ringraziare tutti dopo la vittoria del campionato di Serie D. Arrivato nella sessione invernale dalla Reggina, dove aveva giocato da titolare per quasi tutto il girone d’andata, è stato poi definito “scarto” dai dirigenti amaranto (tra cui Ballarino) che così in basso erano scesi per giustificare l’approdo del giocatore a una diretta concorrente, fatto già accaduto con Ba. Privando, quindi, la squadra di due dei calciatori migliori dell’organico.

Oggi, mesi dopo, Bonacchi lancia qualche frecciata al club amaranto. “Abbiamo vinto! Questo campionato è il frutto di sacrifici, sudore e tanto lavoro. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra per come mi hanno fatto integrare all’interno di questo grande gruppo, lo staff e soprattutto i nostri tifosi, che ci hanno sostenuto in ogni momento. Un grazie speciale va alla mia fidanzata e alla mia famiglia che hanno sempre creduto in me, anche quando altri mi hanno etichettato come uno ‘scarto’. A chi mi ha messo da parte o non ha creduto in me, dedico questa vittoria. Avanti Campioni, Avanti Siracusa!”.

