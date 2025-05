Reggina, Ballarino bluffa: “mantenuta ogni promessa”. Poi segue Brunetti: “il nostro è un programma di dignità”

StrettoWeb

Il patron della Reggina Ballarino ha parlato ai giornalisti a margine di un incontro con la stampa, confermando che la società si farà trovare pronta in caso di ripescaggio, ovviamente dopo aver vinto i playoff: “siamo qua perché abbiamo un compito e un obiettivo che vogliamo raggiungere a tutti i costi. In questo periodo tanti parlano e dicono che ci sono squadre in difficoltà. Io no so se è vero o no, ma sicuramente dobbiamo farci trovare pronti in caso di difficoltà di qualcuno”.

C’è tanto scetticismo in merito alle reali possibilità di recitare un ruolo da protagonisti in Serie C. E qui Ballarino bluffa: “finora abbiamo mantenuto tutto quanto promesso. Non siamo andati a chiedere prestiti a qualcuno. Abbiamo portato avanti il nostro programma con dignità, non è il programma dei magnati ma ha grande dignità”. Come Brunetti, anche Ballarino parla di dignità. Ma, soprattutto, la spara grossa quando afferma che è stato mantenuto tutto quanto promesso. Ovviamente non è così, a partire dalle due mancate promozioni.

Infine, questa volta non cade nella provocazione di Ricci: “il suo sfottò? Non posso rispondere a un presidente che ha fatto le cose che ha fatto”.

