Referendum, rimborso del costo del biglietto di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all’estero

Il sindaco di Messina, Federico Basile e l’assessore con delega ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli rendono noto quanto comunicato dalla Prefettura relativamente al rimborso del costo del biglietto di viaggio per alcune categorie di elettori residenti all’estero, in occasione del referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 43/2025, rammenta che, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (art. 20, comma 1-bis, introdotto dall’art. 2, comma 37, lettera f), della legge 6 maggio 2015, n. 52), e del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (art. 22), gli elettori residenti negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l’esercizio del voto per corrispondenza avranno diritto, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio, a ottenere il rimborso del 75 % del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.