Referendum, a Messina previste aperture straordinarie per il rilascio di tessere elettorali e carte d’identità

In occasione dei Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, il servizio Elettorale del dipartimento Affari Generali, d’intesa con l’assessore ai Servizi al Cittadino del comune di Messina, Massimiliano Minutoli, rende noto che è possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali presso gli uffici del servizio Elettorale al piano terra di Palazzo Zanca, in piazza Unione Europea n. 1, e nelle sei sedi circoscrizionali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13, martedì e giovedì, anche dalle 14.45 alle 17; e altresì nei seguenti giorni e orari:

– venerdì 6 giugno 2025, dalle 9 alle 18;

– sabato 7 giugno 2025, dalle 9 alle 18;

– domenica 8 giugno 2025, dalle 7 alle 23;

– lunedì 9 giugno 2025, dalle 7 alle 15.

Le sei sedi circoscrizionali sono le seguenti:

I Circoscrizione – Vico Petraro, 6 – Tremestieri;

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – Stadio San Filippo;

III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira” Camaro San Paolo;

IV Circoscrizione – via dei Mille is. 88 n. 257;

V Circoscrizione – via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina;

VI Circoscrizione – via Consolare Pompea n. 1853 Ganzirri.

La tessera elettorale si consegna al titolare o ad un suo familiare convivente. Per la consegna della tessera ad altri soggetti è necessario che gli stessi siano muniti di delega sottoscritta dal titolare, corredata da fotocopia del documento di identità del delegante.

Per evitare di concentrare le richieste nei giorni della votazione, gli elettori sono invitati a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Si comunica, inoltre, che nei giorni e orari sopra indicati è possibile ottenere il rilascio delle carte d’identità, oltre che presso l’Ufficio carte d’identità, a Palazzo Zanca, in piazza Unione Europea n. 1, anche nelle seguenti sedi circoscrizionali:

I Circoscrizione – Vico Petraro, 6 – Tremestieri;

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – Stadio San Filippo;

V Circoscrizione – via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina;

VI Circoscrizione – via Consolare Pompea n. 1853 Ganzirri.

Si ritiene utile ricordare che gli elettori, per essere ammessi alla votazione, devono esibire la tessera elettorale e la carta d’identità o altro documento d’identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e che, ai fini dell’identificazione, è valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica (circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 14/02/2018).

La votazione si svolgerà nelle giornate di domenica 8 giugno 2025, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 9 giugno, dalle ore 7 alle 15. Per evitare che si verifichino situazioni di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi, si invitano gli elettori a recarsi a votare sin dalla prima mattina evitando, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione.