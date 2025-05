Referendum, la Cgil di Reggio Calabria impegnata nel volantinaggio nel centro storico | FOTO

StrettoWeb

Si vota domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in concomitanza con i ballottaggi, per i referendum abrogativi promossi da sindacati e associazioni. Ieri sera, nel centro storico di Reggio Calabria, i militanti della Cgil e della Fp Cgil sono stati impegnati nel volantinaggio del materiale referendario tra i locali della zona. Erano presenti, tra gli altri, Gregorio Pititto per la Cgil e Francesco Callea per la Fp Cgil.

Per la validità del voto è necessario raggiungere il quorum, garantito solo quando avranno votato il 50% + 1 degli aventi diritto. Cinque i quesiti promossi da sindacati e associazioni. Lavoro e cittadinanza i temi toccati.