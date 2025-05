“RC efficacy”: la Città che apprende si racconta. Tutto pronto per la presentazione

StrettoWeb

Si terrà domani, giovedì 22 maggio, alle 9.30, nella Sala Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la presentazione del progetto “RC efficacy: (Ri)e-ducazione Cultur@le per una Città che apprende”, promosso dall’Università Roma Tre e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con la Città metropolitana e con numerosi attori del territorio Il progetto nasce nell’ambito della partecipazione di Reggio Calabria al Global Network of Learning Cities dell’UNESCO e rappresenta una strategia concreta per attuare un modello educativo fondato sull’apprendimento permanente, inclusivo e sostenibile. L’obiettivo è costruire, con strumenti teorici e operativi, una città in grado di promuovere la cittadinanza attiva attraverso l’integrazione tra scuola, università, istituzioni locali, associazioni e terzo settore.

Alla presentazione interverrà il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per il territorio. In collegamento anche il Rettore dell’Università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci, insieme al Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, rappresentato nell’occasione anche dalla Prorettrice vicaria, Francesca Fatta. Tra i promotori del progetto la Professoressa Liliosa Azara, responsabile scientifica del progetto per l’Università Roma Tre, e la Professoressa Rossella Marzullo, co-referente del progetto per l’Università Mediterranea. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il logo di RC efficacy, i partner coinvolti e illustrare le prime tappe operative del progetto, che si articolerà nei prossimi 24 mesi in percorsi di ricerca-azione, formazione, animazione culturale e monitoraggio partecipativo.