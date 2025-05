Rapani: “il governo mantiene gli impegni presi con il Sud, ora al lavoro sul tratto Sibari-Crotone”

StrettoWeb

“Il governo Meloni prosegue con determinazione nel piano di rilancio infrastrutturale del Mezzogiorno. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’aggiudicazione dei lavori per il nuovo tracciato tra Catanzaro e Crotone, si compie un altro passo verso una viabilità più efficiente lungo la fascia jonica della Calabria“. Soddisfazione è stata espressa dal senatore Ernesto Rapani, che ha rimarcato la coerenza dell’esecutivo rispetto agli impegni presi con il Sud. “Abbiamo sempre detto che per far ripartire il Mezzogiorno servono infrastrutture, oggi dimostriamo con i fatti che non erano solo parole”, ha dichiarato il parlamentare.

Il nuovo collegamento si inserisce nel progetto più ampio che prevede un anello stradale in grado di connettere in maniera efficace il versante jonico con quello tirrenico, contribuendo così a superare il lungo isolamento della costa jonica calabrese.

Il Sen. Rapani ha poi aggiunto: “dopo l’aggiudicazione di questi lavori, attendiamo ora la scadenza del 30 giugno per l’esito della gara relativa al tratto Sibari-Coserie. Intanto il Governo è già al lavoro per individuare i fondi necessari al finanziamento del collegamento Coserie-Crotone, la cui progettazione definitiva è già pronta“. Un intervento strutturale atteso da decenni che, nelle parole del senatore, “restituisce dignità e opportunità a un territorio troppo a lungo lasciato ai margini”. La sinergia tra governo, Anas e Regione viene considerata decisiva per l’avanzamento di un’opera che contribuirà a colmare un divario storico e aprire nuove prospettive per cittadini e imprese.