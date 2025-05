Ragusa, prelievo multiorgano su paziente di 89 anni: donati fegato e reni

StrettoWeb

Prelievo multiorgano su paziente di 89 anni all’ospedale “Giovanni Paolo II”. L’uomo, classe 1936, era deceduto a seguito di un’emorragia cerebrale. Nonostante l’eta’ avanzata, il quadro clinico ha consentito il prelievo del fegato e di entrambi i reni, in collaborazione con l’equipe dell’Ismett di Palermo. Il fegato era destinato a un paziente che si trovava gia’ in sala operatoria, all’Ismett, in attesa dell’arrivo dell’organo.

“Il nostro ringraziamento va prima di tutto alla famiglia del donatore per la straordinaria sensibilità e generosità dimostrata – dice il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago – ma anche a tutti i nostri operatori, che ancora una volta hanno dato prova di professionalità e spirito di servizio. Un gesto così nobile è possibile solo grazie all’impegno collettivo di un intero ospedale, capace di attivarsi all’unisono anche in condizioni di grande pressione organizzativa”.