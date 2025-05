Ragazza accusa malore al bar: salvata da maresciallo della Finanza di Reggio Calabria

StrettoWeb

Attimi di paura giovedì 15 maggio a Castiglione delle Stiviere, dove una giovane di 20 anni è stata colta da un grave malore mentre faceva colazione con la madre al Caffè Sport, in piazza Dallò. Secondo il racconto della madre, Carmela Savella, la ragazza ha iniziato ad accusare forti dolori al petto e convulsioni, scatenando il panico tra i presenti. Provvidenziale è stato l’intervento del maresciallo della Guardia di Finanza Tonino Cilione, originario di Reggio Calabria, che si trovava nelle vicinanze e ha prontamente prestato i primi soccorsi.

“Il massaggio cardiaco praticato dal maresciallo è stato vitale – ha spiegato la madre – e ha evitato il peggio“. La donna ha voluto ringraziare pubblicamente anche per il supporto morale ricevuto nei minuti successivi, sia per sé che per la figlia, entrambe molto scosse dall’accaduto.

La ragazza è stata poi trasferita d’urgenza all’ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, dove fortunatamente le sue condizioni si sono stabilizzate. Dopo l’intervento, il maresciallo Cilione è tornato al suo lavoro presso la caserma, ricevendo riconoscenza e apprezzamento da parte di tutta la comunità.