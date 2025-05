Rafforzamento aree rurali: soddisfazione per la relazione di Nesci: “cosa significa questo per Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Accogliamo con viva soddisfazione l’approvazione, da parte della Commissione per lo Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo, della Relazione presentata dall’On. Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, sul rafforzamento delle aree rurali attraverso la politica di coesione. Si tratta di un risultato di grande rilevanza, che non solo conferma la sensibilità e la competenza del nostro europarlamentare nel rappresentare i bisogni reali del territorio, ma apre scenari concreti di crescita per ampie fasce dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, da troppo tempo ai margini delle principali traiettorie di sviluppo”. Comincia così la nota della Federazione provincia di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, firmata dal presidente Bruno Squillaci.

“Le aree rurali del nostro territorio vivono da anni una doppia marginalità: geografica ed economica. La carenza infrastrutturale, la desertificazione demografica, la fragilità delle filiere produttive e la difficoltà ad accedere ai fondi europei hanno contribuito a rafforzare un senso di isolamento che solo politiche strutturali e lungimiranti possono invertire. La Relazione presentata dall’On. Denis Nesci intercetta con lucidità queste criticità, trasformandole in priorità dell’agenda europea. Ma fa di più: propone strumenti operativi, indirizza le risorse della politica di coesione verso interventi mirati, individua soluzioni concrete come la valorizzazione delle giovani generazioni e delle donne nei contesti rurali, la promozione della resilienza ai cambiamenti climatici, il completamento di opere strategiche per il Sud”.

“Nel contesto reggino, ciò significa molto. Significa poter finalmente immaginare una rigenerazione dei borghi, lo sviluppo dell’agricoltura innovativa e multifunzionale, la creazione di nuovi presìdi formativi e culturali, ma anche l’innesco di dinamiche occupazionali stabili grazie alla filiera dei fondi europei. Significa restituire centralità e dignità ai piccoli comuni della fascia pre-aspromontana, al comprensorio jonico e alle aree interne, con strumenti finanziari e amministrativi in grado di accompagnare i territori verso un nuovo protagonismo” si legge ancora.

“Fondamentale, in questo processo, sarà anche il potenziamento dell’assistenza tecnica locale, tramite infopoint territoriali e servizi di supporto capaci di tradurre le opportunità europee in progetti concreti, sostenibili, ben scritti e ben gestiti. In una regione spesso penalizzata dalla debolezza amministrativa, questo aspetto assume un’importanza strategica, perché può colmare il vero gap che separa le intenzioni dalle realizzazioni”.

“All’On. Denis Nesci, voce autorevole di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, va riconosciuto il merito di aver portato in Europa le istanze del Sud e della Calabria con concretezza e visione strategica. La sua proposta, strutturata e largamente condivisa, è stata approvata quasi all’unanimità da una Commissione europea, rappresentando un chiaro segnale politico. Un risultato che si inserisce nell’impegno costante e corale della deputazione europea di Fratelli d’Italia, attiva anche sul fronte internazionale per affermare le priorità dell’Italia e delle sue aree più svantaggiate. Grazie a questo lavoro, il nostro territorio può guardare con rinnovata fiducia a una nuova stagione di sviluppo. Spetta ora a noi saper cogliere appieno questa opportunità e tradurla in una concreta leva di riscatto e sviluppo. L’Europa può essere realmente vicina, a condizione che si sappia esprimere una progettualità credibile e una visione condivisa dello sviluppo del nostro territorio” si chiude la nota.