Quando l’amicizia vola oltre la vita: “Destinazione Montichiari” conquista critica e lettori

Nasce dall’amicizia tra un calabrese e un siciliano, un emozionante racconto che ha riscosso il favore della critica e la curiosità del pubblico. Pasquale Leone, presidente dell’associazione ornitologica Brutia di Lamezia Terme, aveva conosciuto oltre quindici anni or sono il messinese Giovanni Marotta proprio per la comune passione per gli uccelli ornamentali. Da questa era poi nata una sincera amicizia che neanche la morte è riuscita a cancellare.

Difatti, di fronte ala prematura scomparsa dell’amico Giovanni a soli quarant’anni, Leone ha deciso di partecipare a un concorso letterario per il solo fine di raccontare della loro amicizia e di un’aspettativa mai realizzata, ovvero quella di incontrarsi, a fine dello scorso anno, al Campionato Italiano di Ornitologia di Montichiari.

Una storia che tocca la sensibilità del lettore e che descrive uno scorcio del “modus vivendi” degli ornicoltori italiani, tra passione per l’ornitologia e amicizia vera.

Il racconto dal titolo Destinazione Montichiari, sarà presentato in anteprima, al Salone Internazionale del Libro di Torino, incluso nell’antologia Racconti Lombardi 2025, edita da Giubilei-Regnani Historica.

Leone è altresì una delle punte di diamante del Caffè Letterario della popolare associazione Terra di Calabria e non è una novità vederlo primeggiare nei concorsi letterari. Quando però ad una recente intervista gli è stato chiesto se presenterà la sua opera al Caffè letterario, ha risposto “ancora non è stato deciso” mentre le lacrime gli scendevano sul viso.

