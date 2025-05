Pugilato, l’Invictus Boxing Club di Catanzaro brilla ai campionati regionali under 19: trionfo per due giovani atleti | NOMI

StrettoWeb

Sono Giuseppe “Mamba” Nesticò e Luca Gallina dell’Invictus Boxing Club di Catanzaro i nuovi campioni regionali Under 19 di pugilato. Con le loro brillanti vittorie, guadagnano il pass per i campionati italiani nelle rispettive categorie di peso. Si sono svolte domenica sera le finali regionali del campionato Under 19 a Roccella Jonica organizzate dall’Asd Luigi Coluccio, una kermesse ricca di emozioni e che porta ancora una volta il pugilato calabrese a competere su scala nazionale. I due pugili campioni sono frutto dell’incessante attività che l’Invictus svolge sul territorio e che al momento vanta circa 70 atleti dai 5 ai 18 anni.

Il nuovo campione regionale della categoria -60kg, Giuseppe Nesticò, si è imposto prima nella semifinale con il campione uscente Errigo e domenica sera in finale contro Gagliardi. Nesticò si presenta ai campionati italiani con all’attivo 28 match in soli due anni di agonismo, di cui 17 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Luca Gallina si impone, in un match duro ma equilibrato, nella categoria al limite dei 55 kg in una finale targata tutta Invictus, il suo sfidante Giovanni Paolo Aiello appartiene anch’esso al team catanzarese. Gallina arriva ai campionati con un record di 24 incontri, di cui 10 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.

