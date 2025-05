Psg-Inter, al Giardino Corallo di Messina maxischermo della finale di Champions League

StrettoWeb

E’ ufficiale: il Giardino Corallo di Messina, sabato 31 maggio, ospiterà la proiezione su maxischermo della finale di Champions League Paris Saint Germain – Inter, dando ufficialmente il via alla programmazione estiva. Ci saranno tanti tifosi che approfitteranno dell’evento per guardare l’importante partita all’aperto. La squadra di Milano, che ha tanti tifosi a Messina, arriva in finale, nella massima competizione europea, per la seconda volta in 3 anni, la settima nella storia del glorioso club italiano.

Ricordiamo che, venerdì 30 maggio, il Giardino Corallo si arricchisce di una nuova e moderna struttura scenica: un palcoscenico coperto, tecnologicamente avanzato, realizzato per rendere lo spazio sempre più adatto ad accogliere eventi culturali, musicali e artistici di alto livello.