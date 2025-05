Tragedia in provincia di Messina, rinvenuto il cadavere di un uomo

StrettoWeb

Dramma a Castelmola, in provincia di Messina, dove, questa mattina, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo nei pressi del Castello. Il corpo senza vita sarebbe di un cittadino straniero. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del malcapitato. Al momento non si esclude nessuna ipotesi anche se pare probabile che si tratti di un suicidio.

La cittadina del messinese è sotto shock per quanto accaduto. Da verificare se l’uomo fosse un turista che risiedeva in questi giorni a Castelmola o un senza tetto.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.