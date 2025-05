Il progetto Obiettivo Occupazione: il Comune di Reggio Calabria non paga ancora il saldo alle aziende beneficiarie

StrettoWeb

“Obiettivo occupazione” era stato un bando indetto dal Comune di Reggio Calabria nel 2006 con l’obiettivo appunto di favorire la creazione in città di 300 posti di lavoro stabili. Il bando prevedeva un contributo per le aziende per ogni persona disoccupata che fosse stata assunta, per ben 15 anni, grazie ad una legge speciale dello Stato con cui veniva stanziato al favore del Comune di Reggio la somma occorrente per fare fronte all’impegno.

Le imprese furono selezionate in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, circostanza che, dovendosi presentare queste esclusivamente di persona, creò la più incredibile fila della storia della città.

Infatti la coda di gente interessata a presentare la domanda iniziò addirittura tre giorni prima della data di apertura dello sportello, con tante persone che si avvicendavano a gruppi, notte e giorno, per mantenere una priorità che avrebbe finalmente potuto assicurare loro un lavoro retribuito.

Il bando andò a complimento e, al di là delle perplessità iniziali da parte delle imprese, queste, o per lo meno quelle che a distanza di anni riuscirono a mantenete i requisiti richiesti dal bando, ricevettero il contributo pattuito.

Nel 2022, trascorsi 15 anni, l’iter si è concluso e le imprese che avevano mantenuto l’impegno a garantire i posti di lavoro per 15 anni, chiesero il pagamento delle ultime annualità di contributo di cui erano a cora a credito.

Oggi, sono trascorsi 3 anni dalla data di conclusione del bando, quindi ben al di là di qualsiasi esigenza di verifica amministrativa, ma le aziende beneficiarie aspettano ancora di essere pagate.

Dall’Amministrazione Comunale, fino a qualche tempo fa, facevano sapere che lo Stato non aveva ancora concesso il saldi del finanziamento, poi la versione diventò che i soldi erano stati sì trasferiti, ma un creditore del Comune aveva pignorato il denaro.

Fatto sta che le imprese che chiedono spiegazioni non trovano risposte ma, soprattutto, non ricevono il denaro che spetta loro, avendo mantenuto l’impegno preso.