Profumo di Brasile a Reggio Calabria con l’evento “Capoeira nel Mediterraneo”. C’è un ospite d’eccezione | INFO

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento sportivo ormai tradizione in città: domani, venerdì 30 maggio, l’Accademia di Capoeira Muzenza di Reggio Calabria darà vita al 5° “Capoeira nel Mediterraneo”, l’annuale appuntamento dedicato a questa affascinante disciplina brasiliana. L’evento si terrà alle ore 19:00 a Piazza Italia, cuore pulsante della città, e avrà una durata di circa un’ora. In programma una lezione aperta, seguita da una dimostrazione di capoeira accompagnata da musica dal vivo, in un perfetto connubio di movimento, ritmo e cultura.

Protagonisti saranno gli insegnanti e gli allievi dell’Accademia, affiancati per l’occasione da un ospite d’eccezione: uno dei più importanti Maestri di capoeira a livello mondiale, in arrivo direttamente dal Portogallo per partecipare all’iniziativa. L’evento rappresenta non solo un momento di spettacolo e condivisione, ma anche un’importante occasione per far conoscere alla cittadinanza una disciplina dalle origini antiche e radici profonde, che da oltre vent’anni viene insegnata con passione proprio a Reggio Calabria.