Le prime uscite di Leone XIV, prima al santuario di Genazzano poi sulla tomba di Papa Francesco

”Ho voluto tanto venire qui in questi primi giorni del nuovo Ministero che la Chiesa mi ha consegnato, per portare avanti questa missione come Successore di Pietro’‘. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV nel corso della visita a sorpresa al santuario di Genazzano. E, ricordando la visita fatta dopo l’elezione a Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, e la scelta di ”offrire la vita alla Chiesa”, il Papa ha ribadito la sua ”fiducia nella Madre del Buon Consiglio, compagnia di luce, saggezza” con le parole rivolte da Maria ai servitori nel giorno delle Nozze di Cana, riferite nel Vangelo di Giovanni: ‘‘qualsiasi cosa vi dica, fatela”.

“Dopo un’accoglienza festosa da parte di alcune centinaia di persone raccolte sulla piazza davanti al Santuario, il Papa – fa sapere il Vaticano– è entrato in chiesa, dove ha salutato i religiosi e si è fermato in preghiera, prima davanti all’altare e poi di fronte all’immagine della Vergine, dove con i presenti ha recitato la preghiera di Giovanni Paolo II alla Madre del Buon Consiglio. Al termine, dopo la recita dell’Ave Maria e il canto del Salve Regina, il Papa si è rivolto a quanti erano in chiesa, salutando loro e il popolo di Genazzano riunito all’esterno”.

Leone XIV a Santa Maria Maggiore

Dopo la visita a Genazzano, Papa Leone XIV si è fermato per una tappa a sorpresa. La basilica di Santa Maria Maggiore, proprio come fece Bergoglio quando lasciò il Gemelli dopo il ricovero. Un omaggio alla tomba del suo predecessore, con la rosa bianca tanto cara a Francesco e alla Salus Populi Romani.

