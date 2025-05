“Il prezzo del lavoro”, a Messina la presentazione del libro di Gaetano Sciacca

StrettoWeb

“Il prezzo del lavoro” è il titolo della nuova fatica letteraria dell’ing. Gaetano Sciacca, già dirigente generale della Regione Siciliana, nonché, tra gli innumerevoli ruoli ricoperti, capo dell’Ispettorato del Lavoro di Messina, che sarà presentata giovedì 22 maggio alle ore 17.00 presso il Salone della Uil Messina sito in Viale San Martino, 146. Si tratta di un libro che, alla luce della lunga esperienza professionale acquisita nel tempo da Sciacca, affronta l’attualissimo tema dell’odierno mondo del lavoro, delle sue problematiche e delle enormi tragedie rappresentate dai morti sul lavoro che si innesta con le problematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questioni dirimenti che impattano pesantemente sulla democrazia nel nostro Paese che deve fare i conti con drammi familiari e sociali che sono un monito permanente per la coscienza civile collettiva.

La prefazione al libro “Il prezzo del lavoro” è stata scritta da Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, il quale, nel ringraziare Gaetano Sciacca per il privilegio ricevuto, ha evidenziato la sensibilità dimostrata nell’affrontare le vicende scottanti contenute nell’opera che è un ulteriore conferma della giustezza rappresentata dalla campagna nazionale lanciata dalla Uil denominata Zero Morti sul Lavoro.

La presentazione del libro sarà caratterizzata da un confronto a più voci. Infatti, Aurora Notarianni, avvocato giuslavorista, Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e Giuseppe Turrisi, direttore dell’Istituto Collereale, dialogheranno con l’autore in un dibattito che si preannuncia interessante e denso di contenuti.