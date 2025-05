Prevost è il nuovo Papa con il nome di Leone XIV, le reazioni dall’Italia e dal Mondo

Il presidente israeliano Isaac Herzog si è congratulato giovedì con il neoeletto Papa Leone XIV, affermando che il suo Paese accoglie con favore la prospettiva di legami più forti con il Vaticano. “Non vediamo l’ora di rafforzare le relazioni tra Israele e la Santa Sede e di rafforzare l’amicizia tra ebrei e cristiani in Terra Santa e in tutto il mondo. Che il suo papato sia un’occasione per costruire ponti e comprensione tra tutte le fedi e i popoli”, ha scritto Herzog su X.

Putin si congratula con Leone XIV