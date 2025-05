Reggio Calabria, prevenzione digitale a bordo: screening gratuiti con Asp e Progetto Jacardi durante la tappa della Vespucci

StrettoWeb

Prevenzione in primo piano con Asp e Progetto Jacardi, in occasione della tappa reggina della Amerigo Vespucci. Ai cittadini, nell’ambito delle iniziative collaterali alla presenza della nave più antica della Marina Militare in città, è stata presentata la possibilità di partecipare ad uno screening gratuito di autovalutazione sul rischio di ammalarsi di diabete e malattie cardiovascolari. Un’opportunità a cui si può avere accesso semplicemente compilando dei questionari on line.

Basta, infatti, inquadrare un Qr Code con il proprio smartphone o usare il link https://tlmrc-new.gpi.it/screening/ per accedere ad una piattaforma dedicata. Successivamente sarà sufficiente inserire i propri dati e rispondere a poche domande per ottenere, in pochi passaggi, una valutazione personalizzata del proprio livello di rischio.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che NON abbiano già una diagnosi di diabete o malattia cardiovascolare e consente, al termine della compilazione, di scaricare una guida per migliorare il proprio stile di vita e ridurre il rischio.

I questionari, disponibili in più lingue, sono due: il Findrisc, per la valutazione del rischio di diabete, e il questionario del Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità, per la valutazione del rischio per le malattie cardiovascolari.

L’Asp di Reggio Calabria e Progetto Jacardi proiettano così la collettività in una nuova dimensione, in un’era molto digitalizzata in cui si sfrutta la connettività per sensibilizzare i cittadini ad avere una maggiore consapevolezza dei rischi di ammalarsi e di quali siano gli stili di vita da adottare per ridurli (alfabetizzazione sanitaria). Obiettivo fondamentale è quello di attivare la prevenzione già nella quotidianità e identificare precocemente le persone a rischio che ancora non sanno di esserlo.

