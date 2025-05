Premio Mia Martini 2025: cantanti dall’Italia e dall’estero per la 31ª edizione

StrettoWeb

Sono partite le fasi organizzative per la 31a edizione del Premio Mia Martini. Il direttore artistico Franco Fasano e il presidente della commissione artistica Mario Rosini, entrambi Artisti di grande profilo che fanno parte della storia della Musica Italiana nel mondo, con Rita Perrotta e Deborah Iurato, hanno ascoltato e valutato, negli Incontri Artistici che si sono tenuti a Scalea, i candidati delle sezioni: Una voce per Mimì, Nuove Proposte per l’Europa e Evergreen. Quest’anno oltre che dall’Italia sono arrivate dall’estero, artisti dalla: Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra. Dopo gli ascolti è partita la fase di selezione per portare i finalisti al gran finale 2025.

Sono aperte ancora le iscrizioni per la sezione Emergenti (solo attraverso proposte da parte delle case discografiche) e per la sezione Etnosong, tutte le info e i regolamenti solo nel sito ufficiale del premio: www.premiomiamartini.it

L’evento Organizzato dall’Associazione Cultura e Spettacolo con sede a Bagnara Calabra città natia della grande Mia, patrocinato dalla Regione Calabria – PAC piano azione coesione, SIAE, Nuovo IMAE, ricorderà la grande artista in Italia e nel mondo. Raggiunti in questi anni grandi risultati di presenze e di critica. Questo premio, oltre ad essere un importante trampolino di lancio per future stelle della canzone, ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la voce e il talento della grande Mia Martini. Un lungo percorso artistico che porterà le nuove ugole ad incontri, momenti di studio, conoscenza del personaggio fino al gran finale, con momenti esaltanti e di grande professionalità.