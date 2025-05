Premio Internazionale Bronzi di Riace: 8 ragazzi del “Piria” di Reggio Calabria nominati “Ambasciatori della cultura reggina”

StrettoWeb

Si rimane incantati di fronte al soffitto della Sala Luca Giordano presso Palazzo Medici Riccardi a Firenze, che, in una prospettiva illusionistica, sembra creare un’apertura verso l’infinito, come se il dipinto si dissolvesse nel cielo. La vivacità dei colori, il movimento della composizione, ogni dettaglio viene pensato per stupire e rendere gloria al potere politico e culturale della casata. In tale contesto, il 14 maggio c.m..si sono celebrati l’eccellenza, il talento e l’identità culturale attraverso un riconoscimento prestigioso: il Premio Internazionale Bronzi di Riace, conferito a rappresentanti della cultura internazionale,

Un onore speciale è andato alla Scuola ‘Piria Ferraris Da Empoli’ di Reggio Calabria, nella persona della sua Dirigente, avv. Anna Rita Galletta, e, in particolare, a otto straordinari studenti, nominati “Ambasciatori della Cultura Reggina”, frequentanti il corso E AFM Atena: Francesco Logoteta, Chiara Laganà, Valeria Calabrò, Virginia Vento, Daniel Fiorenza, Domenico Barreca, Giancarlo Buonarrigo, Orazio Marino. I giovani, sotto la guida della referente della curvatura, prof.ssa Giovanna Freno, si sono distinti non solo per le loro doti artistiche, ma per aver saputo trasformare le parole in ponti tra passato e futuro.

Attraverso la creazione di intensi momenti poetici, nell’ambito del Corso di Formazione Docenti ‘Il Salotto Storico’, questi ragazzi hanno saputo raccontare la propria terra, valorizzandone la storia, le radici e la bellezza intramontabile. In loro, Reggio Calabria mostra il suo volto migliore: creativo, fiero, consapevole. A loro va il merito di operare con freschezza e determinazione con la certezza di continuare a essere testimoni vivi di una cultura che resiste e rinasce, generazione dopo generazione.

Il Premio internazionale, sponsorizzato dalla Proloco RC e formidabilmente organizzato dal suo Presidente Giuseppe Tripodi, rende merito alle eccellenze che si sono particolarmente distinte nell’ambito della cultura, dell’arte, della scienza, del-la solidarietà, del volontariato, dell’economia e del lavoro. Tra illustri premiati, i promettenti ragazzi, hanno lanciato la loro immagine con disinvoltura nell’orbita del sapere moderno, fatto di competenze e voci importanti. Orgogliosa La Dirigente Galletta, che ha con le sue accattivanti parole attratto l’elegante platea, portatrice instancabile di un forte messaggio di formazione e affermazione dei “valorosi guerrieri” del futuro. Una donna che si distingue per la sua straordinaria capacità comunicativa e una visione educativa chiara e coinvolgente, riuscendo, come in questo caso, a coniugare ogni occasione di crescita, in rigore e sensibilità, in radici e futuro.

Tra i riconoscimenti significativi elargiti nell’evento il titolo di “Ambasciatore della Storia reggina”, all’ex docente e relatore prezioso dell’Istituto reggino, avv. Diego Geria, ricercatore efficace e appassionato storico della terra di Calabria. Il “Piria Ferraris Da Empoli” si afferma ancora una volta quale scuola di innovazione operativa, coniugando le qualità della tradizione con l’audacia del cambiamento. In esso, grazie ad una struttura umana instancabile e efficacemente operativa, l’insegnamento non è mai statico ma, trasformandosi in un processo dinamico, esprime mete inclusive ed efficaci strategie di percorso.