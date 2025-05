Premiazione XX Concorso Scolastico Nazionale “Il coraggio di vivere in bellezza” | FOTO

StrettoWeb

Con l’Inno di Mameli e la mano sul cuore dei ragazzi, dei docenti e dei genitori si è aperta la cerimonia di premiazione del XX° Concorso Scolastico Nazionale indetto da Serra Club International Italia dal titolo “Il coraggio di vivere in bellezza”. La manifestazione di premiazione per gli alunni delle scuole reggine di ogni ordine e grado, curata dal Serra Club Reggio Calabria, si è svolta giovedì 17 maggio 2025 nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile Pio XI.

Otto le scuole reggine che hanno risposto all’appello serrano: Liceo Classico – Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella”, Liceo Scientifico “Nostro-Repaci”, Villa S. Giovanni (RC), Liceo Scientifico “A. Volta”, ITT “Panella Vallauri, I. C. “Telesio Montalbetti”, I. C. “Principe di Piemonte”, I. C. “Nosside-Pythagoras-Moscato”, I. C. “Falcomatà Archi”. Il Concorso, per don Simone Gatto, Rettore del Pio XI da un anno, è stato uno strumento bello per mettersi in gioco.

Ha ringrazio il Serra Club che in questa occasione ha riunito in Seminario, luogo dove si formano i futuri sacerdoti, tanti ragazzi e giovani che a guardarli così numerosi sono un bel colpo d’occhio. Don Simone ha ringraziato pure le famiglie e i professori per la responsabilità di far crescere ed educare i ragazzi hai sani principi. E ancora. I ragazzi, sono la luce più bella della nostra realtà, vivere nella bellezza secondo il tema proposto dal Serra Club non basta: bisogna avere il coraggio di vivere nelle bellezza, promuoverla creando bellezza e voi, li esorta don Simone, lo potete fare con il vostro impegno e la vostra creatività.

Il Decano, don Antonino Denisi, elogiando l’impegno del giovane Rettore fa gridare ad alta voce ai bambini, ai ragazzi e a tutti i presenti per ben tre volte, creando un bel clima di festa e di gioia: “Viva il Seminario!”.

La prof.ssa Gabriella Gangemi, presidente della giuria ha condotto la premiazione e iniziando dagli alunni delle Scuole Superiori, secondo l’ordine decrescente ha proclamato i vincitori. Scuola Secondaria Secondo Grado: Prima Classificata Elvira Cimino – 2/H Liceo Scientifico “Nostro – Repaci”, Villa S. Giovanni; Secondo Classificato Domenico Calabrò, 4/A – Convitto “T. Campanella”; Terzo Classificato Santina Santambrogio, 5/A, “Convitto “T. Campanella”. Scuola Secondaria Primo Grado: Primo Classificato Christian Fede, 2/F, I. C.”Telesio – Montalbetti”; Secondo Classificato Caterina Verduci, 3/E, Convitto “T. Campanella”; Terzo Classificato, Classe 3/B (lavoro di gruppo), I. C. “Telesio – Montalbetti”. Scuola Primaria: Primo Classificato, Classe 4/B e 4/D, (Lavoro di gruppo) I. C. “Principe di Piemonte”. Secondo Classificato Classe 5/C, (Lavoro di gruppo). I. C. “Nosside – Pythagora – Moscato”; Terzo Classificato Classe, 5/C (Lavoro di gruppo) Falcomata’ Archi'” plesso di S. Caterina.

L’alunno Christian Fede, 2/F, dell’Istituto “Telesio” con la sua opera dal titolo “La vita è Bella” (Segna libro e poesia) il Serra Club Italia gli ha assegnato il Secondo Premio Nazionale. La prof.ssa Anna Nucera, presidente del Serra Club reggino ha sottolineato come i ragazzi di tutti i tre Gradi di Scuola hanno colto con profonda sensibilità e affrontato il tema “Il coraggio di vivere in bellezza” con straordinaria maturità.

Un Concorso che Il Serra International Italia, associazione laicale che si impegna nel favorire e sostenere le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, bandisce da 20 anni a livello nazionale per stimolare i giovani a riflettere e a discutere sui valori importanti dell’uomo e della società, promovendo la cultura della vita intesa come vocazione al servizio.

Quest’anno attraverso il concorso scolastico, si è proposto di fare cogliere ai nostri ragazzi, riuscendoci a piano, almeno a Reggio Calabria, la bellezza della vita, delle relazioni, di ciò che ci circonda, per coltivare progetti per il futuro avendo fiducia nella possibilità del bene per sé e per gli altri. Infine ha ringraziato i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti per aver accolto il Concorso, le famiglie per la loro presenza e soprattutto agli alunni per il loro impegno e la loro bravura.