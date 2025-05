Porto di Scilla, Forza Italia risponde a Muraca: “studi le carte. E le opere incompiute quando c’era lui…”

StrettoWeb

Vizzari e Milia (FI): “Muraca studi le carte: si concentri sulle opere pubbliche rimaste incompiute dai tempi del suo assessorato”

“Il consigliere regionale Muraca non sa quello che dice o forse è confuso sul suo ruolo di consigliere regionale che ha anche funzioni di sindacato ispettivo: piuttosto che fidarsi di una cronistoria lacunosa sul porto di Scilla, avrebbe potuto recuperare gli atti, e studiarli, per poter poi affermare delle cose sensate”. Dura replica dei consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia e Roberto Vizzari al consigliere regionale Muraca sui finanziamenti destinati all’ammodernamento del porto di Scilla.

“A gennaio 2021, notizia anche rinvenibile sulla stampa, il comune di Scilla annuncia la ripresa del progetto del porto di Scilla, aggiudicando l’affidamento della progettazione, dopo lo stop avvenuto a fronte di un problema che aveva riguardato un contenzioso e risolto con la sentenza del TAR – precisano i consiglieri – al che il comune propone alla regione Calabria una modifica del cronoprogramma e quindi anche la proroga della convenzione che riporta i seguenti dati”:

Approvazione aggiudicazione procedura per affidamento servizi attinenti

L’architettura e l’ingegneria 31/12/2020

Approvazione progettazione esecutiva 17/09/2021

Pubblicazione bando di gara per lavori 17/10/2021

Approvazione aggiudicazione procedura di appalto per lavori 30/12/2021

Stipula contratto e consegna lavori 28/02/2022

Termine di esecuzione lavori 28/02/2023

Collaudo lavori 27/08/2023

Rendicontazione finale 26/10/2023

“Questi dati probabilmente saranno sfuggiti alla disamina poco accurata del consigliere regionale Muraca, eppure il decreto della Regione Calabria n. 6018 del 2021 che proroga la convenzione, riporta che il cronoprogramma presentato dal comune per la realizzazione dei lavori risulta compatibile con il termine ultimo del 31.12.2023 stabilito per l’eleggibilità della spesa nel POR e che il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (aggiudicazione provvisoria della procedura di gara per lavori principali) è prevista entro il termine del 31.12.2022 per come stabilito all’art.8 del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56” specificano i consiglieri.

“Ripreso questo inciso, che probabilmente il Consigliere Muraca non conosceva, andiamo nel merito dei tempi dove rinveniamo, dagli articoli di stampa, che il Commissariamento del comune di Scilla è avvenuto ad aprile 2023, mentre le dimissioni della giunta comunale a settembre 2022: dunque è facilmente intuibile, confrontando i dati riportati sopra, che il commissariamento è arrivato in un momento in cui il comune rappresentato dall’amministrazione in carica avrebbe dovuto ottemperare alla convenzione sottoscritta, riprendendo un punto della stessa, dove si precisa che al 28.02.2022 il comune avrebbe dovuto consegnare i lavori”.

“Al consigliere Muraca, che appare sempre piuttosto confuso nell’espressione delle proprie determinazioni su argomenti in cui, appare evidente, non è informato, ribadiamo che se il comune avesse seguito il cronoprogramma proposto e sottoscritto non avrebbe perso le risorse. Non solo: non avendo fatto nulla, non solo ha perso le risorse, ma ha negato ad un altro ente un cospicuo finanziamento, avendo la Regione Calabria finanziato di nuovo il progetto sulla programmazione FSC 21/27, facendo perdere di fatto alla Regione 5milioni di euro”.

“È bene sottolineare poi che l’on. Francesco Cannizzaro, nell’annunciare il nuovo finanziamento di 5 milioni di euro destinato al porto di Scilla ha avuto il garbo istituzionale di non rimarcare la perdita dei fondi precedenti: un garbo che il consigliere regionale Muraca e Ciccione sembrino non aver colto- proseguono i consiglieri forzisti – Piuttosto che lanciarsi in dichiarazioni approssimative e infondate, Muraca farebbe bene a volgere la propria attenzione verso le numerose opere pubbliche rimaste incompiute proprio durante il suo periodo da assessore al Comune di Reggio Calabria, e su cui ancora oggi i cittadini attendono risposte concrete” concludono i consiglieri.

