Porto di Gioia Tauro: attraccata la prima nave nella banchina di Ponente

La banchina di Ponente del porto di Gioia Tauro è operativa. Si completa così la piena funzionalità commerciale dello scalo portuale, attraverso la disponibilità di tutte le sue banchine. Inaugurata lo scorso settembre, con ordinanza n° 52/2024 dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea Agostinelli, la banchina di Ponente – lato Nord è stata destinata funzionalmente ad operazioni commerciali per l’attracco di imbarcazioni in ormeggio e disormeggio pubblico.

Una destinazione funzionale definita al fine di rendere celermente operativa la banchina, mantenendone comunque, per un prossimo futuro, la sua originaria destinazione che vede le sue banchine riservate alla ricezione del bacino di carenaggio per le operazioni di manutenzione delle navi portacontainer. A coronare la sua piena operatività, ieri mattina, l’arrivo in porto della nave MSC Bridge che ha attraccato in sicurezza alle sue banchine.

Piena operatività di tutte le banchine portuali

Con la piena operatività di tutte le banchine portuali si risponde, anche, alla necessità di diversificare le operazioni commerciali dello scalo di Gioia Tauro per offrire un ulteriore servizio rispetto al trasporto di merci che non vengono movimentate tramite containers. Si tratta di un importante traguardo realizzato grazie alla piena sinergia istituzionale messa in campo dall’Autorità Marittima e dai Servizi tecnico-nautici insieme all’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente le performances del porto di Gioia Tauro in termini di crescita economica e di sicurezza della navigazione.

