Ponte sullo Stretto, Salvini: “cantieri pronti entro l’estate, 120 mila nuovi posti di lavoro”

“Sono stato ieri in Sicilia, ieri l’altro a Reggio Calabria, per occuparmi di lavoro e cercare di creare lavoro aggiunto e ricchezza. Ho incontrato gli ordini professionali, le università, le categorie produttive, i sindacati sul tema del Ponte sullo Stretto, che è una delle opere che stiamo mettendo a terra finanziate, la cui cantierizzazione ci proponiamo di avviare entro l’estate”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in video collegamento con il Festival del Lavoro in corso a Genova. “E lì a proposito di lavoro, si valutano durante l’arco della costruzione, poi per la gestione, 120mila unità di lavoro create in due provincie come Reggio Calabria e Messina che ahimé hanno la più alta densità di disoccupazione giovanile non a livello italiano ma continentale. E’ chiaro che la mafia, la camorra e la ndrangheta non le combatti solo con convegni e manifestazioni, ma creando lavoro e dando speranza ai giovani”, ha aggiunto.