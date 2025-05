Ponte sullo Stretto, oggi giornata storica: sempre più vicino l’avvio dei lavori. Lo scatto decisivo del Governo: ecco cos’è successo

StrettoWeb

“Con la riunione di oggi sul tema della legalità e della lotta alle infiltrazioni mafiose in relazione al Ponte sullo Stretto abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Il Cipess è pronto”. Lo dice con il sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli (Lega) che oggi ha partecipato ad un tavolo al Mit con i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, l’ad Ciucci e le realtà istituzionali che avranno un ruolo a vario titolo nella costruzione dell’opera. “Ai gufi, che definivano il Ponte una chimera, rispondiamo che non ci saranno rallentamenti. A brevissimo, terminati tutti i passaggi burocratici, saremo pronti per partire con i lavori”, aggiunge il sottosegretario. “Tutta la fase burocratica, propedeutica all’accensione delle ruspe, è in chiusura grazie all’impegno di Mit e Società dello Stretto e – conclude Morelli – il Cipess sta seguendo con attenzione il dossier per deliberare immediatamente, dopo la consegna di tutti i documenti da parte delle amministrazioni interessate”.

Ponte sullo Stretto, Piantedosi: “opera a struttura prevenzione antimafia”

“Trasferiamo la procedura di realizzazione del Ponte sullo Stretto alla struttura per la prevenzione antimafia presso il Viminale, centralizzando gli esiti dei controlli e della gestione degli appalti alle prefetture, alle istituzioni“. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, alla conferenza stampa al Mit sul Ponte, spiegando che la struttura “sta lavorando da tempo sulle opere di Milano-Cortina, sulla ricostruzione dei vari terremoti“. Il ministro ha quindi sottolineato che “sarà obbligatoria l’iscrizione all’anagrafe antimafia delle imprese” e “non sono previste forme di silenzio assenso“.

Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Anas come stazione appaltante”

“Il nostro obiettivo è di portare la documentazione al Cipess entro fine giugno“. Lo ha detto l’a.d della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, durante la conferenza stampa sul Ponte. “Sull’ente appaltante ci rivolgeremo ad una stazione terza, la prima che ci viene in mente è l’Anas“, ha aggiunto, sottolineando, poi, che il Ponte “farà bene all’ambiente, non sarà un colpo all’ambiente“.

“La società è impegnata nella predisposizione di tutta la documentazione che deve essere sottoposta alla valutazione del Cipess per l’auspicata approvazione. Il nostro obiettivo è di proporre l’esame al Cipess entro la fine di giugno“. Lo ha detto l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci nel corso di una conferenza stampa al Mit. Ciucci ha specificato: “Manca il completamento della valutazione dell’impatto ambientale. Data inizio lavori? Se dovesse essere confermata la data di fine giugno, a qual punto siamo in fase operativa e partono i cantieri sul territorio“.

“Abbiamo messo in campo ogni tipo di impegno per prevenire qualsiasi tipo di infiltrazioni mafiose o criminali. La società è impegnata nella predisposizione della documentazione che deve essere sottoposta alla valutazione del Cipess per l’auspicata approvazione“. Così l’Ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, nel corso di una conferenza stampa al Mit. “Stanno per completarsi in questi giorni la Valutazione di impatto ambientale e la Valutazione di incidenza ambientale con tutte le procedure connesse di comunicazione anche a livello Ue. Il nostro obiettivo è quello di proporre la documentazione al Cipess per un esame entro la fine di giugno“, aggiunge.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarà opera unica al mondo, capace di resistere a venti e terremoti”

“Ci sono stati studi preliminari doverosi e giusti anche dal punto di vista ambientale. La vita dell’opera stimata è di 200 anni. E’ un ponte a campata unica che non ha precedenti nel mondo. Studiato e progettato per resistere a venti e a terremoti” così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante una conferenza stampa congiunta con il Ministro Piantedosi sul Ponte sullo Stretto di Messina.