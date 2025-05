Ponte sullo Stretto, il Mit smentisce: “nessun taglio ai fondi per le Province”

StrettoWeb

“Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni media, anche oggi e perfino su una prima pagina, si ribadisce che la rimodulazione dei fondi per le Province non ha riguardato in alcun modo il Ponte sullo Stretto”. Così fonti del Mit. “In altre parole – si afferma – non c’è stato trasferimento di fondi dagli enti locali all’opera che collegherà Calabria e Sicilia”. Il quotidiano La Stampa scrive che sono stati “tagliati i fondi per la manutenzione delle strade“. “I soldi già stanziati – si legge – vengono trasferiti al Ponte sullo Stretto di Messina. I tagli vengono applicati fino al 2036 e ammontano complessivamente a 1,7 miliardi”. Per il biennio 2025-2026, scrive ancora il giornale, “il taglio è del 70%: su 500 milioni ne sono stati sforbiciati 385”.