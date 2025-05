Ponte sullo Stretto, Meloni rilancia: “obiettivo ambizioso, stiamo andando nella direzione giusta”

StrettoWeb

“È un punto ambizioso del nostro programma, che condivido. Siamo stati la civiltà delle grandi edificazioni che stupivano il mondo, non possiamo intimidirci per un Ponte, anche se maestoso. Dopodiché sappiamo quante difficoltà comporti, ma tutto sta procedendo nella giusta direzione“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista esclusiva al direttore dell’Adnkronos Davide Desario, parlando della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

