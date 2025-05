Ponte sullo Stretto, martedì 27 maggio la Commissione discute sui cantieri di Contesse e Ganzirri/Torre Faro

StrettoWeb

Considerata l’imminenza dell’approvazione del CIPESS, è stata convocata per martedì 27 maggio 2025 alle ore 11:30, la Commissione Ponte per discutere sul seguente argomento: “Illustrazione e descrizione dettagliata dei cantieri con particolare approfondimento di quelli logistici che saranno collocati a Contesse e Ganzirri/Torre Faro“. Ospiti i tecnici della Società dello Stretto ing. Gioacchino Lucangeli ( Responsabile per l’Alta Sorveglianza e per la Progettazione Stradale della Stretto e Responsabile Espropri ) e l’ing. Daniele Scammacca ( Responsabile per la Cantierizzazione e la Risoluzione delle Interferenze).