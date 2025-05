Ponte sullo Stretto, Lega Calabria compatta con Salvini: “massimo rigore contro le infiltrazioni mafiose”

StrettoWeb

“La Lega Calabria è in linea con le scelte normative del ministro Matteo Salvini, tese ad aumentare al massimo, come avvenuto per la ricostruzione del Ponte di Genova, l’Expo e le Olimpiadi, i controlli e le certificazioni antimafia per tutti gli appalti, le forniture e i servizi sulle migliaia di imprese che lavoreranno al Ponte Stretto. Il rigore e un’attenzione inflessibile contro le ingerenze criminali sono fondamentali per assicurare all’infrastruttura un iter rapido nella piena legalità“. Lo afferma, in una nota, il commissario regionale della Lega in Calabria, Filippo Mancuso.