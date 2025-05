Ponte sullo Stretto, Carrà (Lega): “da M5S propaganda vergognosa, noi per legalità e più controlli”

StrettoWeb

“La propaganda che i 5S stanno montando ad arte per gettare fango su chi sta lavorando per modernizzare il Paese nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza è assolutamente inqualificabile. Ancora più vergognoso se fatto riempiendosi la bocca senza sapere di cosa parlano. Evidentemente a loro sfugge che la Lega e il Ministro Salvini insistono per avere più opere e più controlli antimafia, esattamente il contrario di quello che qualche esponente sostiene pur di attaccarci sapendo di mentire. Da uomo che per anni ha indossato la divisa dei Carabinieri, so benissimo cosa vuol dire combattere in qualsiasi modo la criminalità organizzata, contrastare i loro affari sporchi, lavorare instancabilmente per affermare i valori di legalità e rispetto delle regole. Non accetto in alcun modo che la propaganda del M5S contro il Ponte sullo Stretto sconfini in qualche tentativo di stravolgere la realtà per meri scopi elettorali”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.