Ponte sullo Stretto, nella bozza del Dl Infrastrutture le ultime misure del Governo | DETTAGLI

Allo studio del governo e del Mit c’è un decreto che punta a “misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”. Nella bozza del provvedimento visionato dall’Adnkronos e attualmente di 16 articoli ci sono misure che riguardano il Ponte sullo Stretto di Messina, le tariffe per i voli soggetti agli oneri di servizio pubblico, il codice degli appalti, il Pnrr, le concessioni autostradali, le date per la stagione balneare ma anche interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e per lo svolgimento degli eventi sportivi. Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto e considerata “la straordinaria necessità e urgenza di garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina Spa e di assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” è previsto in particolare che alla società Stretto di Messina venga assegnata la funzione di stazione appaltante qualificata e quindi bandire gare pubbliche.

All’articolo della bozza del provvedimento ci sono anche disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo che riguardano la stagione balneare: “Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale e di ordinato governo del territorio, la stagione balneare – si legge nella bozza del Dl – è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l’inizio della stagione balneare di una settimana, ferma restando la durata complessiva di cui al primo periodo. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l’apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza bagnanti o, in assenza di quest’ultimo, per i soli fini elioterapici“. Nell’articolo 11 della bozza del provvedimento ci sono anche modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali. Nella bozza del dl viene specificato “che si applica il sistema tariffario per l’individuazione di tariffe adottato dall’Art“.

Per quanto riguarda le concessioni “per i primi tre anni successivi all’entrata in vigore delle disposizioni del presente Capo, al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza, nelle more del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all’articolo 13, comma 1, e in coerenza con le relative previsioni, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare, anche in modalità stralcio, l’elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara”.

Nell’articolo 12 della bozza del provvedimento figurano anche disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo. In particolare nella bozza del provvedimento nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico “l’amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, può fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali”: “Se l’amministrazione si avvale della facoltà di cui all’articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (Ce) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell’offerta”.

