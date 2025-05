Ponte sullo Stretto, Bonelli insiste ancora: “opera insostenibile che blocca il futuro del Sud”

StrettoWeb

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, sarà presente nel pomeriggio di oggi a Villa San Giovanni per partecipare al convegno ‘Una questione di buon senso. Il Ponte sullo Stretto di Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali certi e conti che non tornano‘. L’iniziativa, promossa da Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF Italia, si svolgerà alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Istituto Giovanni Trecroci e affronterà criticità ambientali, economiche e sociali del progetto. Bonelli interverrà nella sessione politica, sottolineando come l’opera sia “insostenibile” e denunciando lo spreco di 15 miliardi di euro a danno dei fondi per il Sud e per il trasporto pubblico.

