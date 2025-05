Ponte sullo Stretto, Barbera (Forza Italia): “sarà shock economico e riscatto del Sud”

StrettoWeb

“Adesso che il sì del Cipess, Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è vicinissimo e ciò permetterà l’avvio dei cantieri per la costruzione del Ponte sullo Stretto, torna in mente la convinzione con la quale il presidente Berlusconi, già molti anni fa, considerava prioritaria e strategicamente fondamentale l’opera, nonostante la titubanza di molti”. Lo afferma Antonio Barbera, coordinatore cittadino di Forza Italia a Messina.

“D’altra parte – ricorda il coordinatore – è grazie al progetto Berlusconi che abbiamo potuto riprendere l’iter che era stato bloccato e raggiunto questo risultato in soli due anni. Forza Italia è sempre stata coerente, non ha mai cambiato idea e siamo stati capaci di convincere gli alleati, che con determinazione stanno operando, sull’importanza dell’opera”.

“Siamo sicuri – aggiunge Barbera – che il Ponte sarà uno ‘shock economico’ per il nostro territorio, che porterà forza propulsiva all’indotto, lavoro e trasformazioni economiche e urbane. Non dobbiamo considerare il Ponte solo come un’infrastruttura in grado di accorciare i tempi di collegamento tra Sicilia e Calabria, ma una possibilità che cambierà storia, centralità e ruolo della nostra città e della nostra provincia. Noi messinesi, ne sono convinto, ci faremo trovare pronti e vinceremo la sfida”.