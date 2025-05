Ponte sullo Stretto, a Villa si riunisce la Commissione: potranno partecipare anche i cittadini (grazie alla Minoranza)

StrettoWeb

“Ancora una volta su input della minoranza la cittadinanza è nelle condizioni di poter prendere parte concretamente ad una attività di conoscenza e di ricognizione delle conseguenze della realizzazione dell’opera ponte su Villa San Giovanni. Grazie alla richiesta formulata in sede di commissione territorio da parte dei consiglieri De Marco e Lucisano, a nome anche degli altri consiglieri comunali di minoranza, oggi ci sarà una importantissima riunione della suddetta commissione con la possibilità di partecipazione da parte della cittadinanza, delle associazioni, dei partiti alla presenza dei tecnici di SdM”. Così in una nota stampa i Consiglieri Comunali di Forza Italia di Villa Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco.

“Vista la rilevanza e ‘importanza dei temi trattati abbiamo ritenuto necessario chiedere all’Amministrazione Comunale di predisporre i lavori della Commissione Territorio in una struttura accessibile a tutti, in modo particolare ai portatori di handicap, al fine di consentire che nessuno, proprio nessuno, si potesse considerare escluso dalla partecipazione ai lavori della Commissione, seppur in questo momento nella qualità di spettatore, tenuto conto che Palazzo San Giovanni, ovvero la casa comunale continua ad essere sprovvista di ascensore che permetta a tutti un libero accesso”.

“E nel mentre assistiamo a passarelle del Sindaco e dell’amministrazione comunale che dopo il mancato accoglimento di un posto nel CdA della società SdM che era stata formulata dal Sindaco Caminiti, divenuta poi contraria all’opera ponte, la stessa oramai per finalità semplicemente politiche sfila con i movimenti di sinistra estrema e con i 5 stelle per cercare di demonizzare l’opera fondamentale che il governo nazionale sta sponsorizzando e la cui apertura dei cantieri potrebbe essere imminente. Dal canto nostro riteniamo fondamentale questo approccio costruttivo e soprattutto propositivo che mira a tutelare realmente la cittadinanza villese nella consapevolezza che solo attraverso una reale conoscenza dell’opera e dei benefici che ne deriveranno tutto potrà avvenire in modo assolutamente normale”.

“Ci faremo portavoce delle istanze dei cittadini e dei partiti e associazioni che, qualora decidessero di non partecipare, com’è avvenuto da parte di FdI, per il nostro tramite chiederemo a SdM di avviare una vera campagna informativa per poter comprendere sempre come tutelate i diritti degli espropriati e le interferenze all’opera nonché le attività di cantierizzazione della stessa e le attività compensative che saranno riconosciute al territorio in considerazione del disagio che ne potrà derivare. Pertanto non possiamo accettare la visione miope di un governo locale che chiude le commissioni quando si tratta di parlare dello sviluppo del territorio o avvia questa importante attività di confronto con SdM dopo circa tre anni dal loro insediamento e solo dopo nostra esplicita richiesta”.

“In tal senso ci faremo garanti verso chi parteciperà anche senza possibilità di dibattito ma soprattutto verso chi ha deciso di non partecipare tenuto conto che è nostra volontà calendarizzare degli appuntamenti ancora più aperti alla discussione ed al dibattito al fine conoscitivo ed a tutela di ogni singolo soggetto e portatore di interesse diretto o indiretto rispetto all’ opera ponte”.

