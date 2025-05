Ponte sullo Stretto, Salvini: “inaugurato da un No Ponte? Il bello della vita”

StrettoWeb

Incontro molto positivo tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e i rappresentanti delle istituzioni e le autorità a Reggio Calabria, come prima tappa del tour antimafia in vista dei lavori per il Ponte sullo Stretto che domani farà tappa alla prefettura di Messina dove ci sarà una riunione con i rappresentati istituzionali siciliane.

A margine dell’incontro c’è stata una significativa e divertente battuta da parte del rappresentante del Governo Meloni: “il mio obiettivo è che all’inaugurazione del ponte, che magari verrà inaugurato da un no ponte, però il bello della vita, ci sia l’alta velocità che arriva a Reggio e ci sia la una nuova 106 che arriva fino a qui”, afferma Salvini.