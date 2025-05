Ponte sullo Stretto, Salvini a Reggio Calabria: “è una delle opere più green di tutta Europa”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto è una delle opere più green di tutta Europa. E si risparmieranno centinaia di tonnellate di CO2 messe nell’aria ogni anno. Si risparmierà tempo, denaro, inquinamento. Quindi per l’ambiente e per l’economia, per il turismo, per lo sviluppo, per l’agricoltura è una grande opportunità“. Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a conclusione degli incontri avuti nella Prefettura di Reggio Calabria sul Ponte sullo Stretto.

“I lavoratori del settore marittimo? Sono assolutamente fra i più accesi i sostenitori del progetto ponte sullo Stretto“, afferma il ministro delle Infrastrutture del governo Meloni.