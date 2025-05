Ponte sullo Stretto, Salvini a Reggio Calabria: “i cantieri entro l’estate 2025”

StrettoWeb

“L’obiettivo è che l’estate 2025 sia l’estate dell’avvio dei cantieri, il che vuol dire bonifiche, indagini geotermiche, vuol dire espropri con abbondanti indennizzi ovviamente per tutte le persone coinvolte. Quindi conto di rivederci a progetto approvato, a ingegneri e operai al lavoro. Perché creare lavoro per me la è la cosa fondamentale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a conclusione degli incontri avuti nella Prefettura di Reggio Calabria sul ponte sullo Stretto.

“Il progetto Ponte è studiato da alcune centinaia di ingegneri, di tecnici e dirigenti universitari”

“C’è la fattibilità piena dell’opera. Il progetto Ponte è studiato da alcune centinaia di ingegneri, di tecnici e dirigenti universitari. C’è una partnership con aziende giapponesi, spagnole, danesi, americane. Quindi c’è il meglio delle professionalità, anche perché il Messina style, il modello Messina, è attuato in tutto il mondo tranne che in Italia e quindi finalmente porteremo in Italia l’ingegneria che che sta facendo forte l’Italia nel mondo”, conclude Salvini.