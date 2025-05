Ponte sullo Stretto: Salvini lancia il tour anti-mafia, sarà a Messina e Reggio Calabria

StrettoWeb

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, lancia il tour anti-mafia e nei prossimi giorni, in vista del via ai lavori del Ponte sullo Stretto, sarà sia a Messina che a Reggio Calabria per incontrare le istituzioni e ribadire il massimo impegno per contrastare la criminalità, in occasione della più rilevante opera infrastrutturale immaginata in Europa nei prossimi anni.

Salvini è già al lavoro anche sul Decreto infrastrutture: in fase di conversione c’è massima disponibilità ad accogliere suggerimenti, per migliorare i già ottimi passi in avanti su governance dei porti o riforma delle concessioni autostradali, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e contenere i pedaggi.