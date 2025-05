Ponte sullo Stretto, Salvini su Landini: “curioso che la Cgil dica no a migliaia di posti di lavoro”

StrettoWeb

“Landini contro il Ponte sullo Stretto? Curioso che un sindacato come la Cgil, che rappresenta i lavoratori, dica di no ad un’infrastruttura che porterà 100 mila posti di lavoro in un territorio come Reggio Calabria e Messina con la più alta disoccupazione giovanile di tutta Europa ma rispetto le idee di chi dissente visto che siamo in democrazia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a conclusione degli incontri avuti nella Prefettura di Reggio Calabria sul Ponte sullo Stretto.

“I no Ponte protestano? Ho rispetto per le 50 persone che ci sono fuori, sono una minoranza rispetto a milioni che vogliono l’opera. I cantieri? Entro l’estate 2025, ci rivedremo tra qualche settimana“, conclude Salvini.