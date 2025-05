Ponte sullo Stretto occasione di sviluppo per Messina: l’incontro in città con tanti esperti protagonisti | INFO

StrettoWeb

Si terrà venerdì 30 maggio 2025 alle ore 19:30, presso il Palazzo della Seta di via Argentieri 30, l’incontro pubblico dal titolo “Messina e il Ponte – Occasione di sviluppo”, promosso dal Lions Club Messina Peloro nell’ambito delle attività del Distretto 108Yb Sicilia. L’iniziativa punta a stimolare una riflessione condivisa sul ruolo strategico del Ponte sullo Stretto, affrontando i temi della valorizzazione turistica, delle infrastrutture e della centralità mediterranea di Messina e dell’intero territorio dello Stretto.

I saluti istituzionali

Ad aprire i lavori saranno:

Dott. Domenico Arena, presidente del Lions Club Messina Peloro;

Prof.ssa Lucrezia Lorenzi, coordinatrice dell’Area Progettualità del Distretto Lions 108Yb Sicilia;

Arch. Vincenzo Miloro, referente del comitato distrettuale.

Gli interventi tecnici

A moderare l’incontro sarà l’ingegnere Antonio Rizzo, esperto di protezione civile e coordinatore Lions Alert. Tra i relatori, figure di spicco del mondo accademico, tecnico e istituzionale:

Ing. Arch. Salvatore Mondello, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Messina, che interverrà su “Una nuova visione territoriale della città in relazione alla realizzazione del Ponte”;

Prof. Ing. Enzo Siviero, rettore dell’Università e-Campus e progettista di ponti, con il contributo “Human Bridges – Ponti Umani”, focalizzato sul valore simbolico e ingegneristico delle grandi infrastrutture;

Prof.ssa Francesca Moraci, ordinaria di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria, che relazionerà su “Stretto di Messina e centralità nel Mediterraneo”;

Ing. Giuseppe Palamara, ingegnere e urbanista, che parlerà di “Valorizzazione turistica dei traversi del Ponte”, analizzando gli impatti positivi sul tessuto economico e culturale.

Un confronto tra visioni, progetti e territorio

L’evento si inserisce in un momento storico in cui il dibattito sul Ponte sullo Stretto torna con forza nell’agenda politica e urbanistica del Paese. L’obiettivo del convegno è quello di offrire spunti progettuali concreti e visioni di lungo periodo, capaci di trasformare un’infrastruttura tanto discussa in una vera leva di sviluppo integrato per il territorio dello Stretto.