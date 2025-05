Ponte sullo Stretto, Ciucci incontra il sindaco di Messina: “il Cipess entro la fine di giugno”

StrettoWeb

Incontro a Palazzo Zanca, questa mattina, tra l’amministratore delegato della “Stretto di Messina” Pietro Ciucci ed il sindaco Federico Basile. Presenti in comune anche il commissario dell’Autorità portuale Ciccio Rizzo ed il vicesindaco Salvatore Mondello. “Entro i prossimi dieci giorni invieremo le carte a Bruxelles – ha spiegato Ciucci – assicuro un impegno a tutela dell’ambiente, un impegno che rilevanza giuridica e se non rispettato potrebbero esserci conseguenze anche penali”. “Cipess? Attendiamo la risposta entro il mese di giugno e si tratta di una previsione completa, non di un annuncio. Vanno analizzate carte relative all’aggiornamento progettuale, all’esito della Conferenza dei Servizi e altri documenti sulla Valutazione d’Impatto Ambientale. Dopo il Cipess passeremo alla progettazione esecutiva per fasi”, sottolinea Ciucci.

La soddisfazione dell’on. Gallo ( Sud chiama Nord)

“L’incontro di oggi tra il presidente della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, il sindaco, Federico Basile e il neo commissario dell’Autorità Portuale, Ciccio Rizzo, deve essere motivo di grande soddisfazione per tutti i messinesi a prescindere dalla loro posizione sulla realizzazione di questa grande infrastruttura. Le opere cosiddette compensative rappresentano infatti un effetto positivo e concreto per la città di Messina“, è quanto afferma il deputato di Sud chiama Nord, Francesco Gallo. “Questo è anche il frutto dell’atteggiamento costruttivo e pragmatico del Sindaco Basile e – senza falsa modestia – del mio lavoro in Parlamento, volutamente tenuto lontano da riflettori e proclami. A tal proposito ricordo ai più distratti l’ordine del giorno da me presentato e approvato dalla Camera il 20 dicembre scorso che impegnava il governo ad “adottare le iniziative di competenza volte a prevedere, che la società Stretto di Messina inizi i lavori delle opere e delle misure compensative, concordate tra Comune di Messina e Ministero delle Infrastrutture, contestualmente, ovvero prima, dell’avvio dei lavori del manufatto stabile. In questo frangente colgo l’occasione per ringraziare l’On. Matilde Siracusano e l’On. Carolina Varchi che mi hanno aiutato a raggiungere questo risultato“, conclude Gallo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.