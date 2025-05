Polo Liceale Locri, 5 studenti alle finali dei Giochi Matematici della Bocconi | NOMI

StrettoWeb

Un bellissimo traguardo, quello raggiunto da cinque studenti del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che sabato 10 Maggio, nelle aule dell’Università Bocconi di Milano disputeranno la Finale Nazionale dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”. Gli allievi in questione: Miriam Monteleone (IV G), Greta Arone (IV B), Delia Panetta (IV A), Francesco Niceforo (II B) del liceo Scientifico “Zaleuco”, e Stefania Antonucci (IV A) del liceo Classico “Ivo Oliveti”, supportati dalla referente prof.ssa Felicia Aiossa, hanno brillantemente superato le Semifinali al Liceo Volta di Reggio Calabria e si sono aggiudicati la partecipazione alla Finale Nazionale.

“Logica, intuizione e fantasia”, questo lo slogan dei “Campionati Internazionali di giochi Matematici”, che vuole comunicare con immediatezza come i “Campionati” siano delle competizioni matematiche, ma che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo o di formule troppo complicate. Occorre, invece, la capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quella intuizione che fa capire che un problema, apparentemente difficile, è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. Occorre, soprattutto, una voglia matta di giocare e di confrontarsi con se stessi e i compagni. Un gioco matematico è un modo appassionante di avvicinarsi alla matematica, di approfondire alcuni aspetti per chi già guarda con interesse ai suoi contenuti e di scoprirla sotto una luce nuova, soprattutto per chi non ha trovato ancora le giuste motivazioni. Un problema con un enunciato divertente e intrigante, suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po’ a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione sorprenderà, poi, per la sua semplicità ed eleganza. Quest’anno i “Campionati Internazionali di Giochi matematici” sono giunti alla 32° edizione e sono stati articolati in quattro fasi: i Quarti di Finale, svolti online il 28 Febbraio 2025; le Semifinali, svolte presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria il 15 Marzo 2025; la Finale Nazionale, che si svolgerà all’Università Bocconi di Milano il 10 Maggio 2025; la Finalissima Internazionale, prevista in Tunisia il 23 e 24 Agosto 2025. Un percorso singolare, accattivante e formativo, che ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco, dando spazio al loro talento creativo nella risoluzione di problemi, molto importante per un’affermazione futura. Orgogliosi di questi ragazzi, tifiamo per loro alla finale. “La scienza della matematica offre il più brillante esempio di come la pura ragione possa, con successo, allargare il suo campo senza l’aiuto dell’esperienza” (Immanuel Kant)

