PNRR in Calabria, PD preoccupato per i ritardi: “8 miliardi congelati”

Il gruppo del PD in Consiglio regionale esprime “forte preoccupazione per la situazione che si sta venendo a creare in ordine all’attuazione del Pnrr, dopo i dati diffusi dall’Anci. Ben 8 miliardi di euro sono congelati nei ministeri, bloccando opere fondamentali per il nostro territorio. A poco più di un anno dalla scadenza del Piano, numerosi progetti sono fermi a causa di ritardi burocratici che stanno colpendo duramente i Comuni calabresi, in particolare quelli più piccoli. Come segnalato dall’Anci, oltre 2 miliardi di euro sono stati anticipati dai Comuni per avviare i cantieri, ma il mancato rimborso sta mettendo in seria difficoltà i bilanci locali. La situazione sta diventando insostenibile, con il concreto rischio di tagli ai servizi pubblici essenziali e di un inevitabile aumento delle imposte locali”.

“I ministeri coinvolti, in particolare quelli dell’Istruzione e dei Trasporti, guidati da Giuseppe Valditara e Matteo Salvini, sono al centro delle lungaggini burocratiche che stanno rallentando l’intero processo. Nonostante le misure semplificate introdotte dal Ministero dell’Economia per accelerare i pagamenti, i Comuni segnalano che vengono richiesti continui documenti integrativi, anche per pratiche già avviate, disattendendo quanto stabilito dal decreto di dicembre, che prevedeva un rimborso del 90% entro 30 giorni”.

“Particolare preoccupazione merita anche la situazione nel settore della salute. A fronte di 496 milioni di euro destinati al comparto nel Pnrr, i progetti chiusi hanno generato solo 13,98 milioni di euro, mentre ben 482 milioni di euro restano ancora attivi, con i tempi che stringono. Questo ritardo nel settore sanitario potrebbe compromettere gravemente la realizzazione di infrastrutture essenziali come Ospedali di Comunità e Case di Comunità, aggravando una situazione già critica e compromettendo ulteriormente il diritto alla salute dei cittadini calabresi”.

Il gruppo del Pd chiede che il governo regionale faccia chiarezza in Consiglio regionale sulla reale situazione e per intraprendere iniziative idonee ad accelerare l’erogazione dei fondi. “La Calabria – affermano i consiglieri dem – non può permettersi di perdere queste risorse vitali per il suo sviluppo. Le amministrazioni locali stanno facendo il possibile per portare avanti i progetti, ma senza il rimborso dei fondi il rischio di un drammatico blocco è concreto, con disastrose conseguenze per i bilanci comunali già in profondo rosso”.

