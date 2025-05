Playout Serie B Interregionale, Rende perde Gara-2 contro Marigliano: in Gara-3 ci si gioca la salvezza

StrettoWeb

Qualche rammarico di troppo per la Sintegra Rende basket che non riesce a chiudere la pratica salvezza, pur giocando molto bene per almeno metà partita. Vince Marigliano per 68-65. Tutto rinviato, per la salvezza, a domenica sera al Polifunzionale di Quattromiglia. Gara molto equilibrata ad ogni modo con le due formazioni che si sono alternate più volte a condurre il match. “Paradossalmente abbiamo lasciato troppo ai nostri avversari”, il commento a caldo del coach rendese Pierpaolo Carbone.

“Dovevamo chiudere con qualche punto di vantaggio in più ma abbiamo commesso errori ed ingenuità e purtroppo non siamo più riusciti a portarci avanti“, chiosa. Per Carbone, qualcosa non è andato bene anche per l’arbitraggio che, fuori casa, potrebbe starci. “Fischiati a nostro danno diciannove falli, per Marigliano quattordici. Stessa cosa per i tiri liberi dove i nostri avversari hanno avuto la possibilità di averne il doppio… Rimane sicuramente un po’ di amaro, ci rifaremo domenica. Adesso resettiamo tutto ciò che è stato e concentriamoci su gara tre per chiudere definitivamente la pratica Playout”, le sue parole.

Tabellino Marigliano-Rende 68-65

Marigliano: Godwin 12, Guadagni ne, Spera 16, Ogiemwonyy 12, Filipovic 2, Sakalas 20, Gonzalez 4, Baldino ne, Abete, Matrisciano ne, Chiacchio ne, De Riggi 2. All. Massaro

Sintegra Rende: Gatta 12, Beyrne 1, Lucadamo, Ginefra 3, Ballati 18, Diouf 6, Baquero 9, Guido ne, Facciolà 12, De Angelis 4. All. Carbone

Note: parziali 19-15; 12-20; 18-11; 19-19

Arbitri: Laveneziana e Amatori

