Playout Serie B Interregionale: Rende affronta Marigliano

Grande attesa in casa Sintegra Rende. Domenica 4 maggio ore 19, al Polifunzionale di Quattromiglia di Rende, la prima gara per i Playout contro Marigliano. La squadra campana è stata già incontrata nella prima fase: tra i giocatori da temere l’ala forte Sakalas, il play Gonzalez, il pivot Spera e la giovane ala Filipovic. Una squadra ben allenata da coach Massaro, guida esperta della categoria. La Sintegra dovrà tirare fuori le unghie e affrontare la gara con lucidità e determinazione per superare gli avversari.

La squadra di coach Carbone, ad ogni modo, è sembrata in netta crescita. Sia sportiva che mentale, nelle ultime gare. Gara 1 sarà fondamentale per partire bene. Gara2 invece è prevista per il prossimo 8 maggio, fuori casa. Si attende il grande pubblico che certamente può fare la differenza in queste partite.

